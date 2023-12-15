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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:09

Канада разместит в Латвии вертолеты и комплексы ПВО малой дальности

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Канада разместит в Латвии в 2024 году вертолеты, комплексы ПВО малой дальности и противодронные системы, заявил министр национальной обороны Канады Билл Блэр после встречи с латвийским коллегой Андрисом Спрудсом, сообщило агентство LETA.

Блэр также сообщил, что Канада в срочном порядке организует закупку на сумму $32 млн мобильных противотанковых ракетных комплексов для боевой группы НАТО в Латвии.

Сейчас в Латвии находится около 1000 канадских военнослужащих, к 2026 году их число планируется увеличить до 2200 человек. Ожидается, что бригада НАТО в Латвии достигнет полной боеготовности к 2026 году.

В ноябре Канада доставила в Латвию 15 танков Leopard 2 с обслуживающим персоналом, чтобы усилить присутствие союзников в Балтийском регионе.

В рамках нынешнего визита в Латвию министр обороны Канады посетит Адажскую базу, Центр стратегической коммуникации и передового опыта НАТО и базу по реагированию на инциденты в сфере безопасности информационных технологий "Cert.lv".

НАТО Канада Латвия Билл Блэр Андрис Спрудс
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