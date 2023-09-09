Крупномасштабные натовские военно-морские учения начнутся на севере Балтики

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - У берегов Латвии и Эстонии в субботу начнутся натовские военно-морские учения Northern Coasts 2023, сообщают ВМС Германии, под командованием которых они будут проходить до 23 сентября.

В них задействовано около 3200 военнослужащих, 30 кораблей и подводных лодок и до 15 самолетов из 14 стран.

Главком ВМС Германии вице-адмирал Ян Кристиан Каак дал понять, что в рамках учений будут отрабатываться совместные действия по отражению возможного российского нападения в регионе. "Мы посылаем России ясный сигнал о (нашей) настороженности", - заявил он в начале сентября. При этом вице-адмирал подчеркнул, что "надежное сдерживание должно включать в себя и способность атаковать".

В рамках учений в прибрежных районах Латвии и Эстонии будут проводиться учебные десантные операции и нанесение ударов кораблей по наземным целям, а также действия по обеспечению безопасности морских путей на Балтике.

Накануне в столицу Латвии Ригу прибыл десантно-вертолётный корабль-док LPD-19 Mesa Verde ("Меса Верде") ВМС США с отрядом из 800 американских морских пехотинцев.

В учениях будут задействованы силы ВМС Германии, США, Польши, Эстонии, Латвии, Литвы, Дании, Финляндии, Франции, Италии, Нидерландов, Бельгии, Канады и Швеции.