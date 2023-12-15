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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:09

Армения ожидает сохранения текущей цены на газ из РФ в 2024 году

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Цена на поставляемый из России в Армению природный газ не изменится в 2024 году, заявил вице-премьер Армении Мгер Григорян.

"По состоянию на данный момент у нас есть точная информация, что в 2024 году цена на газ на границе не изменится, и уверен, что не поменяется и тариф (для потребителей - ИФ)", - сказал Григорян армянскому госинформагентству "Арменпресс".

По его словам, компания "Газпром Армения" уже заключила договор с компанией "Газпром" на 2024 год, "где не предусмотрено изменение цены".

В 2023 году Армения получает российский газ по цене $165 за 1 тыс. куб. м.

Армения Мгер Григорян Газпром
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