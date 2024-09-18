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Премьер-министр Армении не исключил закупку газа у Азербайджана

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян не исключает возможности покупки газа у Азербайджана, если транзитный газопровод пройдет через территорию Армении. Он заявил об этом на Всеармянском форуме.

"Мы импортируем газ из России и Ирана, некоторое время назад были заявления из Азербайджана, что в случае мира в будущем Армения может импортировать газ и из Азербайджана", - сказал он.

"Если представить, что транзитный газопровод проходит через территорию Армении в Нахичевань или в Турцию, то такие варианты исключать нельзя", - добавил он.

"Газпром" является единственным поставщиком природного газа в Армению. Оператором газотранспортной сети выступает ЗАО "Газпром Армения" - 100%-я "дочка" российского концерна.

Армения получает газ из Ирана с 2009 года, перерабатывает его в электроэнергию и экспортирует в Иран из расчета 3 кВт.ч за 1 куб. м природного газа. Участвующие в программе электростанции на основе 1 куб. м природного газа из Ирана вырабатывают 4-4,5 кВт.ч электроэнергии, излишек остается в Армении.

Поставляемый из Ирана природный газ используется исключительно в рамках программы "Газ в обмен на электроэнергию", которая действует до 2030 года.

Иран Армения Газпром Азербайджан Никол Пашинян
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