Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:59

Армения обсуждает с Россией расчеты за газ в рублях

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Армения обсуждает с Россией возможность расчетов за поставляемый природный газ в рублях, заявил вице-премьер Армении Мгер Григорян.

"Да. Обсуждается, поскольку обсуждается также вопрос распределения валюты от таможенных сборов в ЕАЭС. Естественно, страны предлагают, чтобы параллельно решению этого вопроса были решены вопросы инструментария экспортируемой в крупном объеме валюты за импортируемый товар, - сказал он в парламенте, отвечая на вопрос о возможности расчетов за газ в российской валюте. - Не могу обещать, что вопрос решится, поскольку есть объективные причины, но вопрос сегодня уже обсуждается в публичном пространстве. И на каком-то этапе встанет вопросом повестки".

"Газпром" - единственный поставщик газа для потребителей в Армении. Оператором газотранспортной сети Армении является ЗАО "Газпром Армения" - 100% дочка "Газпрома".

Цена российского газа для Армении устанавливается в долларах США, на данный момент она составляет $165 за 1000 кубометров.

23 марта президент Владимир Путин объявил, что принято решение перевести в российские рубли оплату поставок российского газа в недружественные страны.

Армения Мгер Григорян Газпром Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Росстат отметил ускорение подорожания сахара за неделю до 13,8%

Легковые автомобили российской сборки с начала марта подорожали на 18%

Легковые автомобили российской сборки с начала марта подорожали на 18%

Недельная инфляция в РФ третью неделю подряд оставалась в районе 2%

Девятый вал обрушил прокачку нефти по КТК. Обобщение

Девятый вал обрушил прокачку нефти по КТК. Обобщение

Банк России отметил рост инфляционных ожиданий населения до 18,3%

"Северсталь" не смогла провести тестовую выплату купона по евробондам

Ведомства подготовят программу увеличения внутреннего спроса на металлы

Ведомства подготовят программу увеличения внутреннего спроса на металлы

Экс-глава "Аэрофлота" Полубояринов перейдет на работу в другую компанию

Ставка по программе льготной ипотеки вырастет до 12%

Ставка по программе льготной ипотеки вырастет до 12%

"Газпром" в январе экспортировал в недружественные страны газа на $6 млрд

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });