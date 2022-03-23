Армения обсуждает с Россией расчеты за газ в рублях

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Армения обсуждает с Россией возможность расчетов за поставляемый природный газ в рублях, заявил вице-премьер Армении Мгер Григорян.

"Да. Обсуждается, поскольку обсуждается также вопрос распределения валюты от таможенных сборов в ЕАЭС. Естественно, страны предлагают, чтобы параллельно решению этого вопроса были решены вопросы инструментария экспортируемой в крупном объеме валюты за импортируемый товар, - сказал он в парламенте, отвечая на вопрос о возможности расчетов за газ в российской валюте. - Не могу обещать, что вопрос решится, поскольку есть объективные причины, но вопрос сегодня уже обсуждается в публичном пространстве. И на каком-то этапе встанет вопросом повестки".

"Газпром" - единственный поставщик газа для потребителей в Армении. Оператором газотранспортной сети Армении является ЗАО "Газпром Армения" - 100% дочка "Газпрома".

Цена российского газа для Армении устанавливается в долларах США, на данный момент она составляет $165 за 1000 кубометров.

23 марта президент Владимир Путин объявил, что принято решение перевести в российские рубли оплату поставок российского газа в недружественные страны.