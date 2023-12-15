В Польше распустили комиссию по повторному расследованию крушения борта Качиньского

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в пятницу принял решение о ликвидации комиссии, которая занималась повторным расследованием крушения польского президентского лайнера под Смоленском в 2010 году, сообщает Радио РМФ.

"С сегодняшнего дня у членов комиссии отзываются все полномочия и разрешения на деятельность, связанную с ее работой. Комиссия ликвидируется, ее сотрудники до 18 декабря должны сдать всю документацию, оборудование и объекты недвижимости, которые использовались для работы", - приводит радиостанция слова представителя минобороны Януша Сеймея.

Радио РМФ отмечает, что "в ближайшее время будет создана группа, которая займется анализом деятельности этой комиссии".

Комиссию учредил 4 февраля 2016 года тогдашний глава польского оборонного ведомства Антони Мациревич, позже он ее возглавил.

Самолет Ту-154, на котором президент Лех Качиньский с высокопоставленной делегацией летел в Катынь для участия в памятном мероприятии, разбился при посадке в Смоленске 10 апреля 2010 года. Погибли все - 88 пассажиров и восемь членов экипажа.