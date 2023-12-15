В Польше пришли к выводу, что комиссия по авиакатастрофе Качиньского растратила деньги

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Заместитель министра обороны Польши Цезари Томчик сообщил, что решение о роспуске комиссии, которая занималась повторным расследованием крушения польского президентского лайнера под Смоленском в 2010 году, связано с тем, что ее представители распространяли ложь и растрачивали государственные средства.

"Сегодня я хотел бы объявить о том, что лжи от имени польского государства настал конец. Это конец растраты сотен миллионов злотых на деятельность, которая не имеет ничего общего с объяснением причин катастрофы, но имеет непосредственное отношение к политике", - сказал Томчик.

По его словам, "обязательным к исполнению документом для Польши становится заключение первой комиссии по расследованию причин катастрофы, которой руководил Ежи Миллер (министр внутренних дел Польши в 2011 году)". В этом докладе, в частности, отмечается, что экипаж самолета польского президента не был готов к посадке в сложных погодных условиях, которые в тот день были в районе Смоленска.

Ранее в пятницу министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш принял решение о ликвидации комиссии, которая занималась повторным расследованием крушения лайнера.