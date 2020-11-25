РФ запросила у Польши данные о разговоре братьев Качиньских перед крушением Ту-154

На месте крушения самолета ТУ-154 под Смоленском Фото: Imago/ТАСС

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Генеральная прокуратура РФ направила запрос о правовой помощи в министерство юстиции Польши по делу о крушении самолета Ту-154 президента Леха Качиньского в районе Смоленска в 2010 году. Об этом сообщил "Интерфаксу" официальный представитель российского надзорного ведомства Андрей Иванов.

По его словам, поводом для запроса послужили распространившиеся в СМИ Польши новые сведения по делу.

"Так, по данным журналистов одного из местных изданий, погибший президент Польши и его брат Ярослав Качиньский говорили по спутниковой связи во время полета незадолго до крушения самолета. В ходе данного разговора, запись которого включена в материалы польского уголовного дела, затрагивался один из аспектов осуществления полета", - пояснил Иванов.

"С учетом того, что данная информация требует оценки со стороны российских следственных органов, у польской стороны запрошены фонограмма и стенограмма упомянутого телефонного разговора", - отметил представитель Генпрокуратуры.

При этом он подчеркнул, "что у российской стороны не остается сомнений относительно причин авиакатастрофы".

Иванов заключил, что все собранные российским следствием данные "свидетельствовали об ошибках в действиях экипажа, который принял решение продолжить посадку в условиях отсутствия видимости".

Версия о разговоре перед крушением

В польской прессе давно циркулирует версия о некоем разговоре братьев Качиньских, в ходе которого Ярослав настоятельно советовал своему брату, президенту Леху Качиньскому, садиться именно в Смоленске, несмотря на сложные метеоусловия.

В частности, в интервью польской газете "Газета Выборча" бывший судья Войчех Лончевский заявил, что знал содержание этого разговора, но он был засекречен.

"Я считаю, что общественность должна ознакомиться с этой стенограммой, чтобы сформировать представление, на что способен Ярослав Качиньский", - сказал экс-судья.

По его словам, "запись этой беседы была случайно приобщена к материалам расследования организации полета в Смоленск". "Кто-то сделал слишком много копий основных материалов дела. После вынесения вердикта эти документы (под грифом "совсекретно") поступили в окружную прокуратуру Варшавы", - отметил Лончевский.

Он подчеркнул при этом, что не знает, что было с этими документами потом.

На вопрос, почему эти важные сведения не были обнародованы, бывший судья ответил: "Трудно сказать. Из суда такая информация никогда не просачивалась. Однако я считаю, что необоснованным было присвоение какого-либо грифа секретности этой стенограмме".

По мнению Лончевского, "если бы общественность узнала содержание разговора братьев Качиньских, то она совершенно иначе оценила бы происходившее после 10 апреля 2010 года", то есть после авиакатастрофы.

На вопрос, какое у него представление о Ярославе Качиньском после ознакомления с записью их разговора с братом, польский судья ответил: "Принимая во внимание, как он себя вел после 10 апреля 2010 года, это крайне циничная личность".

Со своей стороны официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщила журналистам, что ведомство также "направило запрос о правовой помощи в компетентные органы Польши для изучения открывшихся фактов".

"Для российской стороны принципиально важно не оставить без ответа ни один вопрос, касающийся этой трагедии. Россия всегда была максимально открыта к взаимодействию по данному вопросу и объективна в своем расследовании", - заявила Петренко.

Самолет Леха Качиньского разбился под Смоленском 10 апреля 2010 года. Все 96 человек, находившиеся на борту, погибли. Президент Польши летел на траурные мероприятия в Катынь, где захоронены польские военнослужащие, расстрелянные НКВД в 1940 году.