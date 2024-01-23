В Кремле надеются со временем "перевернуть страницу" с делом о гибели Качиньского

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - В Кремле рассчитывают, что здравый смысл в вопросе авиакатастрофы под Смоленском возобладает, отказ Польши от иска "перевернет страницу" в этом деле.

"Мы действительно видели такие сообщения, здесь нужно будет ознакомиться с официальной информацией. Поэтому я бы сейчас не стал давать каких-то официальных оценок", - сказал на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков , отвечая на вопрос, можно ли считать, что решение Польши по отказу от иска ставит точку в этом деле.

Говоря о позиции России, он напомнил, что она хорошо известна.

"Хорошо известны также причины этой трагической авиакатастрофы. Ни для кого не секрет, мы всегда были против того, чтобы политизировать эту страшную аварию, которая унесла столько жизней. Хотелось бы, конечно, чтобы эта страница была перевернута, надеемся, что так оно со временем и будет, и что здравый смысл все-таки возобладает", - отметил Песков.

На прошлой неделе глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Польша откажется от подачи иска к России в ЕСПЧ из-за гибели президента Леха Качиньского в крушении президентского Ту-154 под Смоленском в 2010 году. Речь идет о расторжении соглашения о намерениях с юридической фирмой Emmerson Consulting о подготовке иска.

10 апреля 2010 года под Смоленском в плохую погоду и в условиях низкой видимости разбился самолет Ту-154, на котором на мероприятие в Катынь летел президент Польши Лех Качиньский. Все 96 человек, которые были на борту, погибли. Это были президент и его жена, а также высокопоставленные польские чиновники.

В 2018 году российский СК пришел к выводу, что причиной катастрофы стала ошибка экипажа, а остальные версии, в том числе о взрыве на борту, не подтвердились. Возглавлявший польскую комиссию по расследованию катастрофы теперь уже бывший министр обороны Антоний Мачеревич возлагал на российскую сторону ответственность за это крушение.