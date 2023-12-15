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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:03

Китай вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Китайская тяжелая ракета-носитель "Чанчжэн-5" в пятницу успешно вывела на орбиту оптический спутник дистанционного зондирования Земли "Яогань-41", сообщила Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC).

Запуск был осуществлен в 21:41 по пекинскому времени (16:41 по Москве) с космодрома Вэньчан.

По данным корпорации, снимки, получаемые выведенным аппаратом, будут использоваться специалистами в различных сферах, в том числе в оценке урожайности сельскохозяйственных угодий, метеопрогнозировании, мониторинге рисков природных катастроф, а также строительстве национальной экономики.

Китай
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