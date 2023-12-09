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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:02

Китайская ракета "Чжуцюэ-2" вывела на орбиту три спутника

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Китайская ракета-носитель с первым в мире кислородно-метановым двигателем в субботу успешно вывела на орбиту три спутника, сообщила компания-разработчик LandSpace.

Запуск двухступенчатой ракеты был осуществлен с космодрома Цзюцюань в пустыне Гоби на северо-западе Китая в 07:39 по Пекинскому времени (в 02:39 по Москве).

На орбиту были выведены аппараты HongHu, TianYi-33 и HongHu-2. Типы спутников и сферы их применения в сообщении не раскрываются.

Этот запуск стал третьим для этой ракеты. По данным разработчиков, она способна выводить на солнечно-синхронную орбиту до четырех тонн полезной нагрузки.

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