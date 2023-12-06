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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:32

Китайская ракета "Цзелун-3" вывела на орбиту экспериментальный спутник

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Китайская ракета-носитель "Цзелун-3" успешно вывела на орбиту экспериментальный спутник, сообщает Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC).

Запуск был осуществлён в среду в 03:24 по пекинскому времени (во вторник, 22:24 по Москве) с модифицированного под морскую платформу судна в акватории Южно-Китайского моря.

По данным корпорации, выведенный аппарат будет использоваться для испытания технологий спутникового интернета.

Китай Пекин CASC
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