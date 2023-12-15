В Эр-Рияде заявили о способности ПНА взять под управление сектор Газа

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Глава МИД Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан Аль-Сауд в пятницу заявил, что Палестинской национальной администрации (ПНА) под силу возглавить управление сектором Газа в будущем.

"Он добавил, что прекращение огня должно предшествовать любым дискуссиям о будущем руководстве сектором", - передает "Аль-Арабийя".

Такие заявления прозвучали в Осло, куда ранее прибыла контактная группа Организации исламского сотрудничества и Лиги арабских государств для встречи с главами МИД скандинавских стран и государств Бенилюкса.

Принц отметил, что положить конец насилию в регионе сможет создание палестинского государства во главе с ПНА. Он также выразил надежду, что новая резолюция, призывающая к перемирию в секторе Газа, получит больше поддержки в СБ ООН, особенно со стороны США, наложивших вето на предыдущую подобную резолюцию. "Мы не считаем, что есть оправдание отказу призывать к прекращению огня в Газе", - отметил глава саудовского внешнеполитического ведомства.

Комментируя атаки йеменских повстанцев на суда в Красном море, принц подчеркнул, что потребности в дальнейшей эскалации ситуации в регионе нет.

В свою очередь Associated Press отмечает, что и США и Израиль на публике воздерживаются от конкретизации того, как будет выглядеть управление сектором Газа после того, как израильские войска должны будут покончить с властью движения ХАМАС в анклаве. Однако израильские власти высказывались против привлечения к управлению анклавом ПНА. В Вашингтоне высказывали пожелание, чтобы все палестинские территории управлялись одной администрацией, что обеспечит формирование полноценного государства палестинцев.

Ранее на этой неделе палестинские социологи обнародовали данные опроса общественного мнения, согласно которому лидер ПНА Махмуд Аббас пользуется крайне малой популярностью: 90% респондентов выступили за его отставку. В то же время популярность ХАМАС на Западном берегу реки Иордан выросла в три раза, хотя большинство палестинцев это движение не поддерживает.

В пятницу Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала использовать танки и авиацию в секторе Газа, в том числе в районе города Рафах на юге анклава, куда ранее Израиль требовал от палестинцев эвакуироваться. В свою очередь впервые за несколько недель ХАМАС нанес ракетный удар по Иерусалиму, но пострадавших в результате обстрела не было. В пятницу в Газе второй день не работают интернет и телефонная связь.

В ЦАХАЛ сообщили, что спецподразделение, предназначенное для операций за линией фронта, "Маглан" действует против ХАМАС в глубине города Хан-Юнис. В частности, солдаты ведут бои на руинах дома, ранее принадлежавшему лидеру ХАМАС в секторе Газа Яхье Синвару.

В пятницу ЕС и 14 стран, включая Британию, Австралию, Канаду и Францию призвали власти Израиля принять меры с целью не допустить акты насилия поселенцев против палестинского населения на Западном берегу реки Иордан. На эту проблему также указывал Аббас на встрече с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном. Также Аббас заявлял, что Газа является неотделимой частью палестинских территорий, и что попытки изолировать анклав являются недопустимыми.

Салливан отмечал, что тактика ХАМАС вызвала серьезные сложности у ЦАХАЛ, поскольку бойцы движения "укрываются среди гражданского населения, используют мирных жителей в качестве живых щитов". Однако, подчеркнул советник, Израиль должен защищать мирное население и содействовать доставке гумпомощи в анклав. Он также упомянул действия йеменских повстанцев, заявил, что США работают с международным сообществом и партнерами со всего мира для реагирования на данную угрозу.

Тем временем стало известно, что глава Центрального командования Вооруженных сил США генерал Майкл Курилла побывал на этой неделе в Ираке и Сирии, встречался с представителями иракских властей, посещал базы, где расквартированы американские войска. За последнее время военные объекты в этих странах, где присутствуют солдаты США, неоднократно подвергались ударам. Неназванный представитель Пентагона сообщал "Аль-Арабийи", что с 17 октября против войска США в Сирии совершили 52 атак, а в Ираке - 45, причем использовали БПЛА, реактивные снаряды и баллистические ракеты ближнего действия. Источник заверил, что американские военные успешно отразили большинство атак.

7 октября базирующаяся в секторе Газа радикальное движение ХАМАС совершило нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек, еще 240 человек взяли в заложники. В ответ ЦАХАЛ начала военную операцию против ХАМАС. С 24 ноября в Газе действовал режим прекращения огня, однако боевые действия возобновились 1 декабря, так как сторонам не удалось добиться его продления. С начала операции, по обновленным данным палестинского Минздрава, жертвами израильских ударов в секторе Газа стали свыше 18,7 тыс. человек. В наземном наступлении также погибли 116 служащих ЦАХАЛ.