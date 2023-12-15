Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:53

В Косово прекращается действие сербских автомобильных номеров

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Срок действия сербских автомобильных номерных знаков истек в пятницу на территории Косово и Метохии, сообщает телерадиоканал РТС.

По его данным, владельцы таких номеров до 16:00 местного времени (18:00 по Москве) должны были получить косовские номера. С субботы местная полиция начнет снимать сербские номера, лишать водителей прав и штрафовать их на 150 евро. Вновь продлить разрешение на использование сербских номеров косовские власти отказались.

В косовской полиции заявили, что до пятницы было перерегистрировано 3,3 тыс. автомобилей.

Косовские власти в конце ноября продлили срок действия сербских номеров на 15 дней.

Первоначально решение о перерегистрации номерных знаков власти в Приштине приняли летом прошлого года, после чего в крае начались акции протеста, вследствие чего реализация этого решения была отложена.

Республика Косово Приштина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Командир МКС назвал удар микрометеорита причиной утечки на модуле "Наука"

Командир МКС назвал удар микрометеорита причиной утечки на модуле "Наука"

Что произошло за день: пятница, 15 декабря

Украина объявила в розыск патриарха Кирилла

Maersk приостанавливает рейсы через Красное море после атак хуситов на суда

Maersk приостанавливает рейсы через Красное море после атак хуситов на суда

В Польше пришли к выводу, что комиссия по авиакатастрофе Качиньского растратила деньги

В Польше пришли к выводу, что комиссия по авиакатастрофе Качиньского растратила деньги

В Польше распустили комиссию по повторному расследованию крушения борта Качиньского

Почти 650 машин выехали из России в Финляндию через открытую на день границу

Орбан насчитал более 70 возможностей остановить процесс вступления Украины в ЕС

Орбан насчитал более 70 возможностей остановить процесс вступления Украины в ЕС

Великобритания выдала лицензию LME на торговлю российскими металлами

Великобритания выдала лицензию LME на торговлю российскими металлами

На судне в Красном море начался пожар после атаки со стороны Йемена

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });