В Косово прекращается действие сербских автомобильных номеров

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Срок действия сербских автомобильных номерных знаков истек в пятницу на территории Косово и Метохии, сообщает телерадиоканал РТС.

По его данным, владельцы таких номеров до 16:00 местного времени (18:00 по Москве) должны были получить косовские номера. С субботы местная полиция начнет снимать сербские номера, лишать водителей прав и штрафовать их на 150 евро. Вновь продлить разрешение на использование сербских номеров косовские власти отказались.

В косовской полиции заявили, что до пятницы было перерегистрировано 3,3 тыс. автомобилей.

Косовские власти в конце ноября продлили срок действия сербских номеров на 15 дней.

Первоначально решение о перерегистрации номерных знаков власти в Приштине приняли летом прошлого года, после чего в крае начались акции протеста, вследствие чего реализация этого решения была отложена.