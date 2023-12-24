Президент Сербии заявил, что не будет признавать независимость Косово

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Сербские власти, несмотря на переговоры с Приштиной, не намерены признавать независимость Косово, заявил президент Сербии Александр Вучич.

"Я еще раз повторю: Сербия не признает и не будет признавать независимость Косово. И мы не согласимся на какие бы то ни было документы, заставляющие нас поддержать членство Косово в ООН или в отдельных структурах ООН", - цитируют Вучича в воскресенье сербские СМИ.

Говоря о переговорах с Косово о нормализации отношений, Вучич подчеркнул, что всегда был готов выполнять свою часть договоренностей. Однако, по его мнению, косовские власти не настроены на выполнение своей части сделки.