Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

Президент Сербии заявил, что не будет признавать независимость Косово

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Сербские власти, несмотря на переговоры с Приштиной, не намерены признавать независимость Косово, заявил президент Сербии Александр Вучич.

"Я еще раз повторю: Сербия не признает и не будет признавать независимость Косово. И мы не согласимся на какие бы то ни было документы, заставляющие нас поддержать членство Косово в ООН или в отдельных структурах ООН", - цитируют Вучича в воскресенье сербские СМИ.

Говоря о переговорах с Косово о нормализации отношений, Вучич подчеркнул, что всегда был готов выполнять свою часть договоренностей. Однако, по его мнению, косовские власти не настроены на выполнение своей части сделки.

Сербия Александр Вучич Косово
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Обострение палестино-израильского конфликта

Израиль за двое суток потерял 14 военных убитыми в секторе Газа

Израиль за двое суток потерял 14 военных убитыми в секторе Газа

Что случилось этой ночью: воскресенье, 24 декабря

Беспилотники хуситов атаковали два танкера в Красном море

В Лондоне задержали похитителя дорожного знака с граффити Бэнкси

В Лондоне задержали похитителя дорожного знака с граффити Бэнкси

Атаковавший танкер в Индийском океане дрон был запущен из Ирана

Песков заявил, что РФ готова к переговорам по Украине только ради целей СВО

Песков заявил, что РФ готова к переговорам по Украине только ради целей СВО

Что случилось этой ночью: суббота, 23 декабря

Байден подписал рекордный оборонный бюджет на 2024 год

Байден подписал рекордный оборонный бюджет на 2024 год

В Чехии 23 декабря объявлено днем траура после стрельбы в университете

В Чехии 23 декабря объявлено днем траура после стрельбы в университете

Во Франции задержаны пять человек по подозрению в подготовке теракта

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });