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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:31

Йеменские повстанцы заявили о запуске роя беспилотников к Эйлату в Израиле

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Йеменские повстанцы-хуситы заявили об атаке с использованием роя беспилотников против ряда целей в районе города Эйлат в Израиле, сообщает телеканал CGTN.

Мятежники отметили, что удар они нанесли "в районе Умм-Рашраша на юге оккупированной Палестины": Эйлат носил имя Умм-Рашраш до провозглашения Государства Израиль в 1948 году.

Между тем, ранее местные СМИ сообщали, что ПВО Египта перехватила воздушную цель, предположительно беспилотник, над заливом Акаба. Обломки аппарата упали в воду в 1,5 км от египетского курортного города Дахаб. На место крушения отправились египетские следователи.

До этого поддерживаемые Ираном хуситы на фоне конфликта Израиля и группировки ХАМАС запускали по Израилю ракеты и беспилотники.

Кроме того, мятежники пообещали, что будут нападать на все суда в Красном море, направляющиеся в Израиль, вне зависимости от того, кто ими владеет. После этого сообщалось о нескольких атаках на суда в Баб-эль-Мандебском проливе и Красном море.

Йемен Израиль Эйлат
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