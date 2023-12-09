Йеменские хуситы угрожают атаковать любые следующие в Израиль суда

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Базирующиеся в Йемене мятежники-хуситы будут нападать на все суда в Красном море, направляющиеся в Израиль, вне зависимости от того, кто ими владеет, сообщает The Times of Israel со ссылкой на члена Высшего политического совета хуситов Мухаммеда Али аль-Хуси.

"В интересах безопасности морского судоходства, мы предостерегаем все суда и компании от сотрудничества с израильскими портами", - написал он в социальной сети X.

Аль-Хуси заявил, что хуситы будут "препятствовать проходу судов", направляющихся в Израиль. По его словам, такие суда станут "целью для наших вооруженных сил". Кроме того, по его мнению, вооруженные силы других стран "не имеют права" сопровождать израильские суда или суда, направляющиеся в Израиль.

В ходе конфликта Израиля с ХАМАС хуситы атаковали только те суда, которые, предположительно, принадлежали израильским компаниям.