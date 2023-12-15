NASA в третий раз перенесло отстыковку корабля Cargo Dragon от МКС

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Отстыковка многоразового грузового космического корабля Cargo Dragon американской компании SpaceX от Международной космической станции (МКС) состоится не ранее понедельника по московскому времени, сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Первоначально отстыковка "грузовика" от МКС должна была состояться тремя днями ранее, однако из-за непогоды в районе приводнения в Атлантике вблизи Флориды она переносится в третий раз.

Если позволит погода в районе приводнения, Cargo Dragon расстыкуется с МКС в воскресенье в 17:05 по времени Восточного побережья США (в понедельник в 01:05 МСК).

Корабль находится в составе МКС с 11 ноября. Он доставил на станцию около трех тонн продовольствия, а также оборудования и материалов для проведения десятков научных экспериментов ее экипажем.

В настоящее время Cargo Dragon является единственным космическим кораблем для снабжения МКС, который способен возвращать грузы на Землю.

Спускаемая капсула корабля Cargo Dragon, которая приводнится в Атлантике, доставит результаты экспериментов, проведенных экипажем МКС на орбите общим весом более 2,3 тонны.