Британия направляет эсминец в Красное море для защиты торгового судоходства

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Великобритания направляет эсминец HMS Diamond Королевского флота для поддержки многонациональных военно-морских сил, защищающих торговое судоходство в южной части Красного моря вблизи побережья Йемена, сообщило в четверг издание Naval News, ссылаясь на начальника штаба обороны адмирала Тони Рудакина.

HMS Diamond, который в настоящее время находится в Восточном Средиземноморье, присоединится к многонациональной группе, в которую входят американские и французские корабли, чтобы обеспечить продолжение международной торговли, рассказал адмирал, выступая накануне в Королевском институте объединенных служб в Лондоне. Военно-морское присутствие, по его словам, призвано дать понять, "что нападение на торговые суда недопустимо".

Издание отмечает, что за последние недели йеменские хуситы предприняли более полудюжины нападений на торговые суда, проходившие в южной части Красного моря. Эти нападения произошли после начала палестино-израильского конфликта 7 октября. Атаки включали использование как беспилотных авиационных систем, так и противокорабельных ракет.

В ответ на эти атаки уже были задействованы три военных корабля - эсминцы ВМС США USS Carney и USS Mason, а также фрегат ВМС Франции FS Languedoc. 4 декабря Соединенные Штаты объявили, что ведут активные дискуссии с международными партнерами относительно потенциальных вариантов создания военно-морской оперативной группы в регионе Красного моря для противодействия угрозе и обеспечения безопасного прохода торговых судов.