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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 04:33

Что случилось этой ночью: воскресенье, 17 декабря

Снятие вето с новых санкций ЕС, приговор ватиканскому кардиналу, приостановка прохода судов через Суэцкий канал

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Австрия перестала блокировать 12-й пакет санкций ЕС против России. Это произошло после того, как Киев исключил Raiffeisen Bank International из черного списка.

- Суд Ватикана приговорил кардинала Анджело Беччу к 5,5 годам тюремного заключения. Он признан виновным в финансовых преступлениях, связанных с непрозрачной сделкой с недвижимостью в Лондоне.

- В ночь на воскресенье противовоздушная оборона нейтрализовала 33 дрона над Липецкой, Ростовской и Волгоградской областями.

- Французская судоходная компания CMA CGM приостановила проход судов через Суэцкий канал. Это связано с участившимися случаями нападения йеменских мятежников-хуситов на военные и коммерческие суда в Красном море.

- SpaceX сообщила, что вновь попытается запустить ракету Falcon Heavy с шаттлом X-37B в конце декабря. Ранее запуск несколько раз переносили из-за непогоды.

- Команда России одержала победу со счетом 5:0 над спортсменами из США в матчевой встрече по профессиональному боксу. Она прошла в Лужниках рамках турнира "Ночь чемпионов IBA. Россия против США".

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