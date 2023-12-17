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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 04:33

Избирателям из Косово приходится ехать в центральную Сербию для голосования

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Более 10 тыс. косовских сербов смогут принять участие в парламентских выборах в воскресенье, для них открыты избирательные участки в городах Рашка, Куршумлия, Вране и Тутин в центральной Сербии, передает телерадиоканал РТС.

Желающих проголосовать организованно перевозят к избирательным участкам на автобусах, другие избиратели добираются на частных автомобилях. На КПП "Мердаре", который расположен на административной границе Косово и центральной Сербии, образовались автомобильные пробки.

Власти в Приштине в этот раз не дали возможности косовским сербам принять участие в выборах непосредственно в местах их проживания. На предыдущих выборах в Сербии в 2022 году такая возможность у косовских сербов была, тогда голоса собирали сотрудники миссии ОБСЕ и доставляли их в центральную Сербию.

Более 8,2 тыс. избирательных участков открылись в 07:00 местного времени (09:00 мск) в Сербии, 6,5 млн граждан страны, имеющих право голоса, смогут принять участие в парламентских, региональных и местных выборах, которые проходят в стране в воскресенье.

Участки будут работать до 20:00 местного времени (22:00 мск).

Косово Сербия
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