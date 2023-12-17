В Сербии пройдут досрочные выборы в парламент

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Более 6,5 млн граждан Сербии в воскресенье должны отправиться на избирательные участки, чтобы проголосовать на парламентских выборах, а также выбрать новое руководство в 65 муниципалитетах и городах, включая столицу Белград.

В регионах страны откроются 8273 избирательных участка, 81 из них - за границей, что является рекордным количеством. За ходом выборов будут наблюдать 5587 сербских и зарубежных наблюдателей - это также рекордное число.

Всего сербский однопалатный парламент - или Национальная ассамблея (скупщина) - насчитывает 250 мест с мандатом на четыре года. Избирательные участки в стране начнут работать в 07:00 по местному времени (09:00 по Москве) и закроются в 20:00 (22:00 по Москве).

По словам главы Республиканской избирательной комиссии Владимира Дмитриевича, окончательные результаты выборов должны быть объявлены через 96 часов после получения последней сводки с избирательного участка. Затем, через 30 дней после объявления окончательных результатов, депутаты нового созыва должны приступить к работе, а еще через 90 дней необходимо сформировать правительство.

У правящей коалиции президента Александра Вучича по итогам последних выборов более 150 мест. Крупнейшими партиями в ней являются Сербская прогрессивная партия самого Вучича и Социалистическая партия Сербии, основанная еще бывшим президентом Слободаном Милошевичем. Коалицию также поддерживают этнические венгры.

На протяжении кампании правящая коалиция делала упор на экономические достижения, напоминала своим избирателям о построении новых современных автомагистралей, рассказывала о притоках иностранных инвестиций в страну, низком уровне безработицы по сравнению с другими европейскими странами, устойчивом росте экономики в последние годы.

Однако в преддверии выборов оппозиционные сербские партии решили попробовать выиграть преимущество и получить большинство голосов в парламенте. Оппозиция в Сербии делится как минимум на два лагеря: это так называемые прозападные левые партии и правые националисты. Они идут на выборы разными лагерями, поскольку не смогли договориться о создании единого блока.

Оппозиция в течение последних нескольких месяцев проводила еженедельные антиправительственные акции протеста, благодаря которым им удалось добиться досрочных выборов. Демонстрации начались после того, как 3 мая 13-летний подросток открыл стрельбу в школе, тогда погибли восемь человек. На следующий день 21-летний мужчина убил восемь человек в общине Младеновац, которая входит в городской округ Белграда.

В итоге Вучич объявил о проведении досрочных выборов в стране.

Европейские СМИ перед выборами писали, что оппозиции вряд ли удастся выиграть у коалиции Вучича, поскольку его и его коалицию поддерживает большинство.

Предыдущие парламентские выборы прошли в Сербии в апреле 2022 года. На них победили сторонники Вучича.