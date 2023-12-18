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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:44

Разные подходы Саудовской Аравии и ОАЭ к хуситам мешают США сдерживать их атаки

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Саудовская Аравия и ОАЭ ведут разную политику в отношении йеменских повстанцев-хуситов, что мешает США сформировать коалицию для противодействия атакам мятежников в районе Красного моря, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

"Два важнейших участника долгой гражданской войны в Йемене - Саудовская Аравия и ОАЭ - поддерживают соперничающие фракции против хуситов, а также отличаются в подходе к мятежникам. По словам источников, разное отношение стран к проблеме усложняет попытки США добиться слаженных действий", - информирует агентство.

В частности, неназванный представитель йеменских властей, поддерживаемых ОАЭ, отметил, что Абу-Даби выступает за военный вариант решения проблемы, за объявление США хуситов "террористами".

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В свою очередь Саудовская Аравия - сторонник более умеренной линии поведения. По словам члена команды саудовских переговорщиков, работающих с хуситами, в Эр-Рияде опасаются, что нажим на мятежников сделает их более агрессивными, подорвет хрупкое перемирие в Йемене и расстроит план королевства о постоянном режиме прекращения огня с повстанцами.

Власти Саудовской Аравии, ОАЭ и госдеп США не стали комментировать эту информацию.

Между тем, по словам неназванного представителя американских властей, Белый дом связывается с хуситами через Оман и некоторых других посредников, призывает прекратить атаки. Представитель повстанцев подтвердил контакты, но подчеркнул, что они продолжат нападения, пока Израиль не прекратит операцию в секторе Газа.

Ситуация в Красном море

Через Красное море проходит примерно 12% объема мировой торговли, напоминает Bloomberg.

Ранее йеменские повстанцы пообещали, что будут нападать на все суда в Красном море, направляющиеся в Израиль, вне зависимости от того, кто ими владеет. После этого сообщалось о нескольких атаках на суда в Баб-эль-Мандебском проливе и Красном море.

В воскресенье администрация Суэцкого канала сообщала, что всего с 19 ноября 55 судов приняли решение изменить маршруты следования так, чтобы они не проходили через канал.

Действия США

Издание The War Zone со ссылкой на представителя Пентагона сообщало, что в ходе ближневосточного турне, начавшегося в воскресенье, министр обороны США Ллойд Остин объявит о планах проведения операции "Страж процветания" (Operation Prosperity Guardian) с участием многонациональных сил по противодействию угрозам со стороны йеменских мятежников.

Накануне издание Politico, ссылаясь на информированный источник, утверждало, что авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем Dwight Eisenhower прибыла в район Аденского залива к югу от Йемена для поддержки американских ответных мер на атаки повстанцев.

Йемен ОАЭ Саудовская Аравия США Красное море
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