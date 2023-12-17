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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 04:33

СМИ узнали о планах Ллойда Остина объявить об операции против хуситов

СМИ узнали о планах Ллойда Остина объявить об операции против хуситов
Министр обороны США Ллойд Остин
Фото: Win McNamee/Getty Images

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Министр обороны США Ллойд Остин в ходе ближневосточного турне объявит о планах проведения операции "Страж процветания" (Operation Prosperity Guardian) с участием многонациональных сил по противодействию угрозам со стороны йеменских хуситов в Красном море, сообщает издание The War Zone, ссылаясь на представителя Пентагона.

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Как указывает издание, информация об операции появилась вслед за перехватом в минувшую субботу американским и британским эсминцами 15 беспилотников, выпущенных йеменскими хуситами по коммерческим судам на юге Красного моря.

Информация о том, корабли каких стран могут принять участие в операции, пока не раскрывается.

В настоящее время на юге Красного моря на патрулировании находятся эсминцы USS Carney и USS Mason ВМС США, эсминец британского королевского флота HMS Diamond, а также фрегат ВМС Франции FS Languedoc. Как сообщило 16 декабря издание Bild, Германия в начале следующего года также собирается отправить в южную часть Красного моря фрегат F221 Hessen для совместных действий с западными партнерами по защите торгового судоходства.

В рамках ближневосточного турне глава Пентагона посетит Израиль, Бахрейн, Катар, Кувейт и американский авианосец US Gerald Ford, находящийся в Восточном Средиземноморье.

Ллойд Остин Пентагон США Красное море
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