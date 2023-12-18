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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:44

Brent подорожала до $77,25 за баррель

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Цены на нефть продолжают расти днем в понедельник на фоне атак на суда в Красном море.

К 14:36 по московскому времени февральские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,7 (0,91%) - до $77,25 за баррель. Январские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на бирже NYMEX на $0,63 (0,88%), до $72,06 за баррель.

По итогам прошлой недели цена Brent выросла на 0,9%, WTI - на 0,3%. Обе марки завершили неделю в плюсе впервые с конца октября.

Администрация Суэцкого канала заявила, что "внимательно следит" за ситуацией после сообщения США о 14 сбитых в субботу ударных беспилотниках йеменских хуситов, выпущенных по торговым судам. Ряд судоходных компаний, включая A.P. Moeller- Maersk AS и Hapag-Lloyd, объявили о приостановке прохода своих судов через Красное море.

"Все внимание обращено на предложение, а добыча нефти в США обновляет рекорды, - сказал Роберт Ренни из Westpac Banking Corp. - Пока непонятно, скажется ли напряженность в Красном море на цены на нефть, хотя стоимость логистики и перевозок возрастет".

Аналитики Goldman Sachs понизили прогноз средней цены нефти марки Brent на 2024 год на $10, до $70-90 за баррель. Банк также повысил прогнозы роста добычи в Штатах до 900 тысяч баррелей с 500 тысяч баррелей.

Brent Maersk Goldman Sachs WTI США Суэцкий канал Hapag-Lloyd
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