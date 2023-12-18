Танкер под флагом Каймановых Островов попал под ракетный обстрел в Красном море

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Танкер Swan Atlantic, шедший под флагом Каймановых Островов, утром в понедельник подвергся ракетному обстрелу в Красном море у берегов Йемена, сообщает Associated Press со ссылкой на неназванных представителей американских военных.

Нападение произошло в 9:00 по местному времени (совпадает с московским). По данным американской стороны, по судну выпустили несколько неуправляемых ракет.

Эсминец USS Carney, обеспечивающий безопасность судоходства в этой зоне, предпринял ответные меры. Однако источник агентства не пояснил, в чем они заключались.

Информация о возможном ущербе танкеру и пострадавших пока не поступала.

В понедельник Управление морских торговых операций Соединенного Королевства получило данные, что возле судна в Красном море зафиксирован взрыв.

Йеменские повстанцы ранее пообещали, что будут нападать на все суда в Красном море, направляющиеся в Израиль, вне зависимости от того, кто ими владеет. После этого сообщалось о нескольких атаках на суда в Баб-эль-Мандебском проливе и Красном море.

Накануне администрация Суэцкого канала сообщала, что всего с 19 ноября 55 судов приняли решение изменить маршруты следования так, чтобы они не проходили через канал.

Издание The War Zone со ссылкой на представителя Пентагона сообщало, что в ходе ближневосточного турне, начавшегося в воскресенье, министр обороны США Ллойд Остин объявит о планах проведения операции "Страж процветания" (Operation Prosperity Guardian) с участием многонациональных сил по противодействию угрозам со стороны йеменских мятежников.

Накануне издание Politico, ссылаясь на информированный источник, утверждало, что авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем Dwight Eisenhower прибыла в район Аденского залива к югу от Йемена для поддержки американских ответных мер на атаки повстанцев.