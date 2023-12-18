В 12-й пакет санкций ЕС против РФ попали более 140 физических и юридических лиц

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - В 12-й пакет европейских санкций в отношении России попали более 140 физических и юридических лиц, в том числе из военной сферы и сферы IT, их активы в ЕС подлежат заморозке, говорится в заявлении Еврокомиссии.

"Это коснется людей из российской армии и оборонной сферы, в том числе военно-промышленных компаний и частных военных компаний", - говорится в заявлении, опубликованном в понедельник.

Также под санкции ЕС попали лица из экономической сферы и сферы IT, люди, связанные с организацией выборов в новых регионах РФ.