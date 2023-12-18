Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:44

В 12-й пакет санкций ЕС против РФ попали более 140 физических и юридических лиц

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - В 12-й пакет европейских санкций в отношении России попали более 140 физических и юридических лиц, в том числе из военной сферы и сферы IT, их активы в ЕС подлежат заморозке, говорится в заявлении Еврокомиссии.

"Это коснется людей из российской армии и оборонной сферы, в том числе военно-промышленных компаний и частных военных компаний", - говорится в заявлении, опубликованном в понедельник.

Также под санкции ЕС попали лица из экономической сферы и сферы IT, люди, связанные с организацией выборов в новых регионах РФ.

ЕС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Евросоюз ввел запрет на импорт сжиженных углеводородных газов из России

ЕС усилит обмен данными во избежание перевалки российской нефти с судна на судно

ЕС усилит обмен данными во избежание перевалки российской нефти с судна на судно

СК возбудил уголовное дело против Акунина по двум статьям

ЕС согласовал 12-й пакет санкций против РФ

ЕС согласовал 12-й пакет санкций против РФ

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Мюзикл "Вонка" стал лидером проката в США на минувших выходных

Мюзикл "Вонка" стал лидером проката в США на минувших выходных

Японская Nippon Steel купит американскую US Steel за $14,1 млрд

Японская Nippon Steel купит американскую US Steel за $14,1 млрд

Эстонские пограничники за выходные отправили назад в Россию 54 иностранца

Обострение палестино-израильского конфликта

Израильские военные уничтожили с 7 октября более 100 дронов и крылатых ракет

Израильские военные уничтожили с 7 октября более 100 дронов и крылатых ракет

FT сообщила о возможном одобрении ЕС в понедельник 12-го пакета санкций против РФ

FT сообщила о возможном одобрении ЕС в понедельник 12-го пакета санкций против РФ
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });