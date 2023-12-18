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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:44

ЕС усилит обмен данными во избежание перевалки российской нефти с судна на судно

ЕС усилит обмен данными во избежание перевалки российской нефти с судна на судно
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Страны Европейского Союза усилят мониторинг и обмен данными о танкерах для выявления тех, которые осуществляют перевалку российской нефти с судна на судно (ship-to-ship), говорится в пресс-релизе Европейского совета.

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Так, страны ЕС внедрят усиленный механизм обмена информацией для выявления фактов манипулирования данными AIS (автоматической системы идентификации судов - ИФ), что часто применяется при транспортировке российской нефти и нефтепродуктов. Кроме того, будет усилен мониторинг за судами во избежание перевалки ship-to-ship, что часто использовалось для сокрытия происхождения сырья.

Кроме того, совет установил правила уведомления о продаже танкеров любой третьей стране, чтобы сделать их продажу "более прозрачной", во избежание случаев, когда подержанные танкеры использовались бы в схемах обхода price-cap.

Как сообщалось, страны G7 и Евросоюза, пытаясь ограничить доходы Москвы от продажи нефти, но сохранить ее присутствие на рынке, запретили своим компаниям транспортировать российскую нефть и оказывать связанные с ее транспортировкой услуги, если сырьё не продается по установленному их правительствами потолку - price cap (с 5 декабря - $60 за баррель). РФ запретила своим компаниям реализовывать сырьё, если в контрактах прописано условие "потолка". По нефтепродуктам price cap вступил в силу с 5 февраля 2023 года, по легким нефтепродуктам он оставляет $100 за баррель, по тяжелым - $45/барр.

По оценке Международного энергетического агентства (МЭА), с середины июля до недавнего времени стоимость Urals в среднем превышала параметры "ценового потолка", однако в декабре на фоне продолжающегося падения нефтяных котировок российская нефть вновь торгуется ниже $60 за баррель.

ЕС
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