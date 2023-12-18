В Красное море вошел еще один ракетный эсминец ВМС США

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Ракетный эсминец ВМС США USS Laboon вошел в акваторию Красного моря, сообщило издание Times of India.

В настоящее время на юге Красного моря на патрулировании уже находятся эсминцы USS Carney и USS Mason ВМС США, эсминец британского королевского флота HMS Diamond, а также фрегат ВМС Франции FS Languedoc. В начале следующего года Германия также собирается отправить в южную часть Красного моря фрегат F221 Hessen для совместных действий с западными партнерами по защите торгового судоходства от атак йеменских хуситов.

Кроме того, как сообщало накануне издание Politico, ссылаясь на информированный источник, в район Аденского залива к югу от Йемена прибыла авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем USS Dwight Eisenhower для поддержки американских ответных мер на атаки хуситов против торговых судов на юге Красного моря. USS Dwight Eisenhower был отозван из Персидского залива.

По словам источника, Пентагон предоставил возможность командованию группы нанести удары по йеменским хуситам.

По данным снимков спутника Sentinel 2 Европейского космического агентства, авианосец находится в 188 км к юго-востоку от входа в Баб-эль-Мандебского пролив, соединяющий Аденский залив с Красным морем.