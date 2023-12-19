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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено 18 декабря

Что случилось этой ночью: вторник, 19 декабря

Землетрясение в Китае, Пентагон начинает операцию в Красном море, Израиль намерен отодвинуть "Хезболлу" подальше от границы

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Более 110 человек погибли при землетрясении на северо-западе Китая. В район бедствия направлены около 1,5 тыс. пожарных и спасателей.

- Глава Пентагона заявил о начале операции США по обеспечению безопасности в Красном море. Он отметил, что это "международный вызов, требующий коллективных действий".

- Авианосец ВМС США "Эйзенхауэр" подошел к Баб-эль-Мандебскому проливу к югу от Йемена. Также в Красное море вошел очередной американский ракетный эсминец.

- Два судна подверглись атакам хуситов в Красном море. Об этом сообщило центральное командование ВМС США.

- Израиль заявил, что хочет отодвинуть "Хезболлу" подальше от границы. Как сообщает портал Axios, Израиль рассчитывает на сделку, в результате которой дистанция увеличится на 10 км.

- Южная Корея, США и Япония запустили систему обмена данными о ракетах КНДР. Кроме того, три страны одобрили многолетний план учений.

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