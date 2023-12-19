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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:44

Мишустин в КНР обсудит с Ли Цяном продвижение крупных совместных проектов

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Премьер России Михаил Мишустин 19-20 декабря посетит Китай с рабочим визитом.

"В Пекине запланировано проведение 28-й регулярной встречи глав правительств России и Китая. Михаил Мишустин встретится с Председателем КНР Си Цзиньпином и проведет переговоры с Премьером Государственного совета КНР Ли Цяном", - сообщает пресс-служба правительства РФ.

Отмечается, что в ходе предстоящих контактов планируется рассмотреть развитие российско-китайских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. "Особое внимание будет уделено расширению торгово-экономического сотрудничества и продвижению крупных совместных проектов в различных областях", - информирует пресс-служба.

"Планируется принятие Совместного коммюнике и подписание ряда российско-китайских документов", - отмечается в сообщении.

25 октября 2023 года в Бишкеке "на полях" Совета глав правительств ШОС прошла встреча Мишустина с Ли Цяном. Во исполнение договоренностей глав государств стороны конкретизировали параметры российско-китайского сотрудничества на период до 2030 года.

Китай Михаил Мишустин
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