Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:01

Мишустин заявил о важности диверсификации структуры товарооборота с КНР

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин заявил о необходимости вывести торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество России и Китая на новый уровень, а также обеспечить диверсификацию структуры взаимного товарооборота. Он сказал об этом на встрече с председателем Госсовета КНР Ли Цяном.

"Главное - это вывести наше торгово-экономическое сотрудничество, инвестиционное сотрудничество на еще более высокий уровень и обеспечить новое качество взаимного товарооборота за счет диверсификации его структуры", - сказал Мишустин.

Он отметил, что "сегодня российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия находится на самом высоком уровне за всю многовековую историю, продолжая динамично развиваться". Также он отметил важность механизма регулярных встреч глав правительств, системной работы пяти межправительственных комиссий на уровне вице-премьеров.

По словам Мишустина, правительства России и Китая работают над решением стратегических задач, поставленных главами двух государств.

Позже на 28-й регулярной встрече глав правительств России и Китая премьер обратил внимание, что Россия и Китай досрочно выполнили задачу, поставленную главами государств, по увеличению двустороннего товарооборота до $200 млрд, при этом почти полностью отказались от использования доллара в двусторонних расчетах.

"С начала года взаимная торговля увеличилась почти на треть. Причем большинство - свыше 90% - расчетов осуществляется в национальных валютах. Что говорит о практически полной дедолларизации экономических связей", - подчеркнул Мишустин.

КНР Китай Михаил Мишустин Ли Цян
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Путин подписал закон о запрете использования на уроках личных телефонов

"Газпром" подал в российский суд иск к "Нафтогазу Украины"

Силы ПВО отразили атаку дрона в Одинцовском городском округе

Песков отметил подготовку РФ к санкциям Евросоюза в отношении алмазов

Песков отметил подготовку РФ к санкциям Евросоюза в отношении алмазов

Россия и КНР почти полностью избавились от валют третьих стран во взаиморасчетах

Активы Hyundai в России приобретет уже купившая активы VW компания "Арт-Финанс"

Активы Hyundai в России приобретет уже купившая активы VW компания "Арт-Финанс"

Россияне планируют потратить на Новый год в 1,5 раза больше денег, чем год назад

Россияне планируют потратить на Новый год в 1,5 раза больше денег, чем год назад

Anadolu Efes купит долю бельгийской AB InBev в российском СП AB InBev Efes

Из-под экспортных курсовых пошлин выведут лекарства, зефир и пастилу

Володин заявил, что ушедшие из РФ западные компании оставили в стране $103 млрд

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });