Мишустин заявил о важности диверсификации структуры товарооборота с КНР

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин заявил о необходимости вывести торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество России и Китая на новый уровень, а также обеспечить диверсификацию структуры взаимного товарооборота. Он сказал об этом на встрече с председателем Госсовета КНР Ли Цяном.

"Главное - это вывести наше торгово-экономическое сотрудничество, инвестиционное сотрудничество на еще более высокий уровень и обеспечить новое качество взаимного товарооборота за счет диверсификации его структуры", - сказал Мишустин.

Он отметил, что "сегодня российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия находится на самом высоком уровне за всю многовековую историю, продолжая динамично развиваться". Также он отметил важность механизма регулярных встреч глав правительств, системной работы пяти межправительственных комиссий на уровне вице-премьеров.

По словам Мишустина, правительства России и Китая работают над решением стратегических задач, поставленных главами двух государств.

Позже на 28-й регулярной встрече глав правительств России и Китая премьер обратил внимание, что Россия и Китай досрочно выполнили задачу, поставленную главами государств, по увеличению двустороннего товарооборота до $200 млрд, при этом почти полностью отказались от использования доллара в двусторонних расчетах.

"С начала года взаимная торговля увеличилась почти на треть. Причем большинство - свыше 90% - расчетов осуществляется в национальных валютах. Что говорит о практически полной дедолларизации экономических связей", - подчеркнул Мишустин.