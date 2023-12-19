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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:44

Израиль заявил, что хочет отодвинуть "Хезболлу" подальше от границы

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Израиль заявил администрации президента США Джо Байдена, что хочет, чтобы силы "Хезболлы" отошли почти на 10 км от границы в рамках дипломатической сделки по прекращению напряженности в отношениях с Ливаном, сообщает портал Axios со ссылкой на осведомленные источники.

По данным собеседников портала, напряженность на границе Израиля с Ливаном была одним из главных вопросов, обсуждавшихся во время встречи министра обороны США Ллойда Остина с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и министром обороны Йоавом Галланом в Тель-Авиве.

"Нетаньяху и Галлант заявили, что Израиль хочет заключить сделку, которая включает в себя оттеснение сил "Хезболлы" достаточно далеко, чтобы они не смогли обстреливать израильские деревни и города вдоль границы или провести рейд, подобный тому, который ХАМАС провел 7 октября", - заявили источники портала.

По их словам, Остин отметил, что США понимают озабоченность Израиля и будут добиваться мирного решения.

Тем не менее он попросил Израиль дать время и пространство для дипломатии и не предпринимать шагов, которые усугубляют напряженность. В свою очередь представители Израиля заявили, что готовы дать шанс дипломатии, но подчеркнули, что хотят увидеть прогресс в ближайшие несколько недель.

Вскоре после начала военных действий в Газе "Хезболла" начала атаковать израильские военные аванпосты вдоль границы и запускать ракеты и беспилотники по северным районам Израиля.

Десятки тысяч мирных жителей были эвакуированы из израильских деревень и городов вблизи границы в качестве меры предосторожности.

Израильское правительство публично заявило, что для того, чтобы позволить израильским гражданам вернуться в свои дома, ситуацию необходимо изменить либо путем дипломатического решения, либо военными действиями.

Хроника 07 октября – 19 декабря 2023 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Джо Байден Израиль США ХАМАС Хезболла
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