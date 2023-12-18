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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:44

Израильские военные уничтожили с 7 октября более 100 дронов и крылатых ракет

Израильские военные уничтожили с 7 октября более 100 дронов и крылатых ракет
Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Израильские ВВС с начала боев с группировкой ХАМАС 7 октября засекли и ликвидировали свыше 100 беспилотников, крылатых ракет и других целей, сообщает The Times of Israel со ссылкой на данные Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Для перехвата ВВС задействовали истребители и другие средства. Запуск беспилотников, снаряженных взрывчаткой, ранее предпринимало движение "Хезболла", несколько раз с территории Ливана, и как минимум, один раз из Сирии. Также ХАМАС использовала беспилотники в секторе Газа.

Кроме того, йеменские повстанцы на фоне конфликта Израиля и ХАМАС неоднократно запускали по Израилю ракеты и беспилотники.

7 октября базирующаяся в секторе Газа радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек, еще 240 человек взяли в заложники. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию против ХАМАС. С начала операции, по обновленным данным палестинского Минздрава, жертвами израильских ударов в секторе Газа стали свыше 18,7 тыс. человек.

Хроника 07 октября – 18 декабря 2023 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль ХАМАС
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