Эрдоган планирует обсудить с Путиным возобновление "зерновой сделки"

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Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что собирается в ближайшее время провести телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным по вопросу возобновления черноморской "зерновой сделки".

"Эрдоган сказал, что он скоро поговорит с Путиным по поводу возрождения черноморской зерновой инициативы", - сообщило агентство "Анадолу".

"Зерновую сделку" заключили в Стамбуле 22 июля 2022 года. Она предусматривала создание коридора для вывоза зерна из трех украинских портов и снятие барьеров для экспорта российского продовольствия и удобрений. Действие инициативы продлевали в ноябре 2022 года на 120 дней, еще дважды - на два месяца. Затем Москва не стала продлевать "зерновую сделку" и 17 июля направила Анкаре, Киеву и ООН свои возражения.