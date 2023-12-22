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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:01

Генсек ООН не видит смысла в возобновлении "зерновой сделки"

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - ООН находится в контакте со всеми сторонами по вопросу возобновления черноморской "зерновой сделки", но при этом в нынешней ситуации не видит большого смысла в восстановлении прошлых договоренностей, заявил на пресс-конференции генсек организации Антониу Гутерриш.

"Мы находимся в контакте с обеими сторонами и пытаемся найти новые формы. При этом я не думаю, что возобновление "зерновой сделки" имеет смысл", - сказал он.

Он добавил, что считал бы полезным "иметь условия для свободы судоходства в Черном море".

"Зерновую сделку" заключили в Стамбуле 22 июля 2022 года. При участии ООН, России, Турции и Украины были подписаны два документа - о создании коридора для вывоза зерна из трех украинских портов (Черноморска, Одессы и Южного) и об усилиях ООН добиться отмены барьеров для экспорта российского продовольствия и удобрений. Действие инициативы продлевали в ноябре 2022 года на 120 дней, до марта, затем еще дважды - на два месяца. Москва не стала продлевать "зерновую сделку" и 17 июля направила Анкаре, Киеву и ООН свои возражения.

Антониу Гутерриш ООН Украина Турция Чёрное море
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