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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:09

Страны G7 осудили запуск КНДР баллистической ракеты

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Министры иностранных дел стран "группы семи" осудили Пхеньян за недавнее испытание межконтинентальной баллистической ракеты, говорится в опубликованном во вторник заявлении G7.

"Мы, министры страны G7 (...), самым решительным образом осуждаем пуск Северной Кореей 18 декабря (по времени КНДР - ИФ) межконтинентальной баллистической ракеты", - говорится в нем.

Главы МИД указали, что Пхеньян "продолжает развивать незаконным образом свои возможности в сфере ядерных и баллистических ракет, а также наращивать дестабилизирующую активность".

Согласно заявлению, страны G7 требуют, чтобы Северная Корея "отказалась от всего ядерного оружия и всех других видов оружия массового уничтожения".

Во вторник агентство ЦТАК сообщило, что Северная Корея в понедельник провела испытательный пуск твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Хвасон-18".

Объединенный комитет начальников штабов ВС Южной Кореи (JCS) заявил, что КНДР выпустила ракету дальнего радиуса действия из Пхеньяна или его окрестностей в 8:24 утра (2:24 по Москве) понедельника, она пролетела около 1 тыс. км, прежде чем упала в Японское море.

КНДР G7 Северная Корея
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