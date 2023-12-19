Страны G7 осудили запуск КНДР баллистической ракеты

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Министры иностранных дел стран "группы семи" осудили Пхеньян за недавнее испытание межконтинентальной баллистической ракеты, говорится в опубликованном во вторник заявлении G7.

"Мы, министры страны G7 (...), самым решительным образом осуждаем пуск Северной Кореей 18 декабря (по времени КНДР - ИФ) межконтинентальной баллистической ракеты", - говорится в нем.

Главы МИД указали, что Пхеньян "продолжает развивать незаконным образом свои возможности в сфере ядерных и баллистических ракет, а также наращивать дестабилизирующую активность".

Согласно заявлению, страны G7 требуют, чтобы Северная Корея "отказалась от всего ядерного оружия и всех других видов оружия массового уничтожения".

Во вторник агентство ЦТАК сообщило, что Северная Корея в понедельник провела испытательный пуск твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Хвасон-18".

Объединенный комитет начальников штабов ВС Южной Кореи (JCS) заявил, что КНДР выпустила ракету дальнего радиуса действия из Пхеньяна или его окрестностей в 8:24 утра (2:24 по Москве) понедельника, она пролетела около 1 тыс. км, прежде чем упала в Японское море.