ЕС осудил запуск КНДР межконтинентальной баллистической ракеты

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Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель в заявлении от имени Евросоюза осудил очередной пуск КНДР баллистической ракеты.

"ЕС решительно осуждает запуск Корейской Народно-Демократической Республикой (КНДР) еще одной межконтинентальной баллистической ракеты 18 декабря, в пятый раз в этом году, после запуска баллистической ракеты малой дальности накануне. КНДР должна прекратить эти незаконные и опасные запуски, которые грубо нарушают резолюции Совета Безопасности ООН (СБ ООН) и подрывают международный мир и безопасность, а также глобальный режим нераспространения", - говорится в документе, опубликованном вечером во вторник в Брюсселе.

В заявлении указывается на то, что КНДР "должна немедленно выполнить свои обязательства по резолюциям Совета Безопасности ООН, отказавшись от всего своего ядерного оружия, других видов оружия массового уничтожения, программ баллистических ракет и существующих ядерных программ полным, поддающимся проверке и необратимым образом и прекратить всю связанную с этим деятельность".

По мнению Евросоюза, это единственный реальный путь к устойчивому миру и безопасности на Корейском полуострове.

"КНДР не может и никогда не будет иметь статус ядерной державы в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). ЕС призывает КНДР немедленно вернуться к полному соблюдению ДНЯО как государства, не обладающего ядерным оружием, и Соглашения о всеобъемлющих гарантиях Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), ввести в силу Дополнительный протокол, а также подписать и ратифицировать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний", - заявляют в Брюсселе.

При этом отмечается, что "использование КНДР ресурсов для поддержки своих незаконных программ вооружения усугубляет тяжелые условия жизни и ситуацию с правами человека, в которых оказались многие ее жители".

В заявлении называется крайне важным, чтобы "все государства-члены ООН, особенно члены Совета Безопасности ООН, призвали КНДР возобновить конструктивный диалог и обеспечить полное выполнение санкций ООН".

При этом ЕС призвал КНДР и Россию воздерживаться от любого обмена военной техникой, ракетными технологиями или боеприпасами и соблюдать серию резолюций СБ ООН, которые четко запрещают любой экспорт или импорт оружия с участием КНДР.