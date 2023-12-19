КНДР в понедельник запустила ракету "Хвасон-18"

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Северная Корея в понедельник провела испытательный пуск твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Хвасон-18", сообщает агентство ЦТАК.

"По решению ЦВК партии (...) проведены учения по запуску МБР "Хвасон-18" в качестве важной военной деятельности (...)", - говорится в сообщении ЦТАК.

По информации агентства, запущенная КНДР ракета пролетела 4тыс. 415 секунд, дальность ее полета составила 1 тыс. 23 км, а максимальная высота - 6 тыс. 518 км.

Отмечается, что северокорейский лидер Ким Чен Ын присутствовал в ходе запуска.

Ким Чен Ын заявил, что "учения послужили моментом, который ясно показал, к какому немедленному действию мы готовы, каков будет наш выбор, если Вашингтон примет ошибочное решение против нас".

Как сообщалось, в понедельник Северная Корея произвела запуск баллистической ракеты большой дальности в сторону Японского моря. Объединенный комитет начальников штабов ВС Южной Кореи (JCS) заявил, что КНДР выпустила ракету дальнего радиуса действия из Пхеньяна или его окрестностей в 8:24 утра (2:24 по по Москве) понедельника, она пролетела около 1 тыс. км, прежде чем упасть в Японское море.