Мишустин встретится в Пекине с председателем КНР

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Премьер РФ Михаил Мишустин в среду в Пекине встретится с председателем КНР Си Цзиньпином.

Китайский лидер примет главу правительства РФ перед его отлетом в Москву.

Мишустин в минувший понедельник прибыл в Пекин во главе большой правительственной делегации и накануне вместе с председателем Госсовета КНР Ли Цяном провел ежегодную встречу глав правительств двух стран.

С Си Цзиньпином премьер РФ встречался уже дважды в этом году: в ходе визита лидера КНР в Москву в марте и затем во время своего визита в Пекин в конце мая.

Мишустин и Ли Цян с весны начали активно сотрудничать для выполненная договоренностей, достигнутых на мартовском российско-китайском саммите в Москве.

25 октября 2023 года в Бишкеке "на полях" Совета глав правительств ШОС состоялась новая встреча Мишустина и Ли Цяна, на которой во исполнение договоренностей глав государств стороны конкретизировали параметры российско-китайского сотрудничества на период до 2030 года.