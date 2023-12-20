Вывозить отработанное ядерное топливо с БелАЭС в Россию начнут в 2032 году

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Отработавшее ядерное топливо (ОЯТ) с БелАЭС начнут вывозить в Россию на переработку ориентировочно с 2032 года, сообщил на пресс-конференции в Минске министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич. Его слова приводит "БелТА".

ОЯТ будут перевозить по железной дороге в специальных упаковочных контейнерах в Россию на переработку. Этим будет заниматься компания "ТВЭЛ", входящая госкорпорацию "Росатом", добавил министр. Продукты переработки отработавшего ядерного топлива начнут возвращать в Белоруссию из России с 2050 года.

Министр также сообщил, что БелАЭС будет ежегодно нарабатывать ориентировочно 180 кубометров эксплуатационных радиоактивных отходов, что составляет 95% от общего количества по стране.

Каранкевич напомнил, что в феврале 2022 года была создана Белорусская организация по обращению с радиоактивными отходами, которая будет заниматься вопросами формирования в стране системы долговременного хранения и захоронения радиоактивных отходов, а также сооружением республиканского пункта хранения радиоактивных отходов. Первую очередь объекта планируется ввести в эксплуатацию к 2030 году. "Касательно выбора площадки под пункт захоронения радиоактивных отходов - работа продолжается. Окончательное решение пока не принято", - отметил Каранкевич.

По словам министра, производство электроэнергии на БелАЭС достигло 21,8 млрд кВт.ч, что позволило заместить 5,8 млрд кубометров природного газа.

"В настоящее время станция работает в составе двух блоков и ежесуточно производит более 55 млн кВт.ч электроэнергии", - сказал Каранкевич.

БелАЭС расположена рядом с городом Островцом Гродненской области, она построена по российскому проекту ВВЭР-1200. Станция состоит из двух энергоблоков мощностью по 1,2 ГВт. Генподрядчиком строительства является группа ASE "Росатома". Для финансирования проекта был привлечен российский госкредит на $10 млрд. Первый энергоблок БелАЭС включен в сеть в ноябре 2020 года, а в промышленную эксплуатацию введен в июне 2021 года. Второй включен в сеть в мае 2023 года и 1 ноября введен в промышленную эксплуатацию. Первый энергоблок выводился в повторный планово-предупредительный ремонт с 6 октября по 18 декабря 2023 года.

Минэнерго Белоруссии сообщало, что в связи с вводом БелАЭС потребление природного газа в Белоруссии в 2023 году сократится на 12%, до 16,7 млрд кубометров.