Решения о строительстве в Белоруссии второй АЭС пока нет

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что решения по строительству в республике второй атомной станции пока нет.

"Что такое вторая станция? Это удвоение мощности. И сегодня я на уровне дискуссий забрасываю в общество этот тезис. Решение не принято", - сказал Лукашенко журналистам в пятницу во время посещения площадки Белорусской АЭС в Островце, его цитирует близкий к президентской пресс-службе телеграм-канал "Пул Первого".

Лукашенко 20 октября заявлял, что считает выгодным строительство второй атомной электростанции в Могилевской области или расширение мощности действующей АЭС в Гродненской области путем добавления еще двух энергоблоков.

"Если будем строить, я вам доложу. И посоветуюсь, прежде чем принять решение. Без людей ничего делать не будем", - сказал президент Белоруссии во время посещения площадки БелАЭС.

БелАЭС расположена рядом с городом Островцом Гродненской области, она построена по российскому проекту ВВЭР-1200. Станция состоит из двух энергоблоков мощностью по 1,2 ГВт. Генподрядчиком строительства является группа ASE "Росатома". Для финансирования проекта был привлечен российский госкредит на $10 млрд.

Лукашенко 2 ноября 2013 года подписал указ "О сооружении Белорусской атомной электростанции", который позволил генподрядчику начать строительство. Первый энергоблок БелАЭС включен в сеть в ноябре 2020 года, в июне 2021 года началась его промэксплуатация. Второй блок подключен к энергосистеме в мае 2023 года, с тех пор он работал в режиме опытно-промышленной эксплуатации. 6 октября первый энергоблок выведен в повторный планово-предупредительный ремонт.

По данным Минэнерго, с момента включения первого энергоблока в сеть (ноябрь 2020 года) БелАЭС выработала 20,6 млрд кВт.ч электроэнергии, что позволило заместить 5,5 млрд кубометров природного газа и снизить выбросы парникового газа в атмосферу на 9 млн тонн.