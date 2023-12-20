Китай в ноябре увеличил среднесуточный ввоз нефти из РФ на 9%

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Китай в ноябре увеличил среднесуточный ввоз нефти из России на 9% к октябрю, из Саудовской Аравии – на 2,8%, несмотря на общее снижение импорта более чем на 10%. Об этом свидетельствуют расчеты "Интерфакса" на основе данных Главного таможенного управления КНР.

Так, Россия в течение прошлого месяца поставила в Китай 9 млн тонн нефти против 8,537 млн тонн в октябре (рост на 5,4%). Среднесуточный экспорт в ноябре составил 300 тыс. тонн против 275 тыс. тонн месяцем ранее, с коэффициентом баррелизации в 7,3 – 2,19 млн б/с по сравнению с 2,01 млн б/с в октябре. Таким образом, среднесуточный объем поставок из РФ в КНР в ноябре увеличился на 9% к предыдущему месяцу.

При этом расходы Пекина на нефть из России выросли всего на 1,5% на фоне продолжительного снижения котировок в ноябре – до $5,537 млрд.

Экспорт из Саудовской Аравии в Китай в ноябре составил 6,61 млн тонн против 6,64 млн тонн в октябре (снижение 0,6%). В среднесуточном выражении поставки составили 220 тыс. тонн против 214 тыс. тонн месяцем ранее, или 1,61 млн б/с против 1,56 млн б/с в октябре, что говорит о росте экспорта месяц к месяцу на 2,8%.

При этом другие крупные экспортеры нефти в Китай заметно снизили поставки в прошлом месяце. Так, общий экспорт из Малайзии в КНР в прошлом месяце сократился на треть до 3,92 млн тонн (или 953 тыс. б/с при снижении на 31% м/м), из Ирака – на 4,7% до 4,27 млн тонн (или 1,04 млн б/с при снижении 1,6% м/м), из ОАЭ – на 17,3% до 3 млн тонн (или 728 тыс. б/с при снижении на 14,6% м/м).

Также существенно снизили экспорт в Китай Ангола – на 38,2% до 2,09 млн тонн (или 508 тыс. б/с при снижении на 36,2% м/м), и Кувейт – на 29,3% до 1,81 млн тонн (или 440 тыс. б/с при снижении на 27%).

Как сообщалось, Китай в ноябре ввез 42,45 млн тонн нефти, что на 13,3% меньше, чем в октябре и на 9,2% меньше показателя за аналогичный месяц прошлого года. Среднесуточный объем импорта снизился более чем на 10% – с 11,531 млн б/с до 10,328 млн б/с. Стоимость приобретенного сырья составила $27,56 млрд.

Отраслевые аналитики отмечали, что в ноябре спрос на нефть в Китае перешел к снижению на фоне замедления активности нефтеперерабатывающих заводов из-за сокращения маржинальности.

Импорт нефти в период с января по ноябрь зафиксирован в объеме 515,65 млн тонн, что на 12,1% больше в годовом выражении. При этом стоимость в денежном выражении уменьшилась на 8,1% до $334,9 млрд.

По итогам 11 месяцев РФ лидирует по объему поставок нефти в Китай – 97,467 млн тонн (+22,2% г/г). Далее следует Саудовская Аравия – 79,979 млн тонн (-0,5% г/г), Ирак – 54,13 млн тонн (+7,3% г/г), Малайзия – 50,155 млн тонн (рост в 1,66 раза г/г), ОАЭ – 38,18 млн тонн (+1% г/г).

Рост экономики Китая после снятия ограничительных мер является одним из главных драйверов мирового энергетического рынка в 2023 году. По оценке международных рейтинговых агентств, на КНР придется большая часть показателя роста спроса на нефть в текущем году, который в настоящее время прогнозируется в размере до 2,5 млн б/с.