CNN сообщил о сложностях в переговорах с ХАМАС по освобождению заложников

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Переговоры Израиля и группировки ХАМАС об освобождении заложников, захваченных 7 октября, продолжаются, стороны еще не достигли окончательных договоренностей, сообщил телеканалу CNN израильский чиновник. со ссылкой на израильского чиновника.

По его словам, Израиль на этот раз требует, чтобы были освобождены все удерживаемые заложники, ХАМАС же требует освободить из тюрем намного больше осужденных за тяжкие преступления палестинцев, чем раньше. Перемирие, которое будет сопровождаться обменом заложников на осужденных, может продлиться неделю или две, добавил собеседник телеканала.

По данным офиса премьер-министра Израиля Биньямина Нетяньяху, у ХАМАС остаются 129 израильтян, захваченных 7 октября, 108 из них живы.

Член политбюро ХАМАС Гази Хамад заявил "Аль-Джазире", что приоритетом группировки является прекращение войны. Он добавил, что "некоторые" рассчитывают на установление кратких пауз в боевых действиях на несколько дней или недель, однако, по его словам, это не в интересах ХАМАС и палестинцев.

"Израиль разыграет карту заложников, и после этого они начнут новый раунд массовых убийств нашего народа", - заявил Хамад.

Он сказал, что как только боевые действия прекратятся, ХАМАС "готов вести переговоры" и достичь компромисса в отношении палестинских заключенных и заложников в секторе Газа.