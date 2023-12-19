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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:09

Израиль готов к новой гуманитарной паузе в Газе ради освобождения заложников

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Израиль выражает готовность к очередной гуманитарной паузе в секторе Газа в обмен на освобождение ХАМАСом израильских заложников, сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на заявление президента страны Ицхага Герцога.

Такую позицию Герцог обозначил во вторник в ходе встречи с главами иностранных дипмиссий. Издание передает, что в секторе Газа все еще находятся в заложниках не менее 129 израильтян и граждан других стран, захваченных в ходе атаки ХАМАС на Израиль 7 октября.

Также президент Израиля заявил, что количество грузовиков, пересекающих ежедневно границу сектора Газа, можно утроить, если "решить бюрократические разногласия с партнерами Израиля". По его словам, в настоящее время ежедневно на границе проверки проходят 200 грузовиков.

Он подчеркнул, что "Израиль не находится в состоянии войны с сектором Газа, а воюет именно с ХАМАС". По его словам, израильская сторона "делает все возможное, чтобы эвакуировать мирное население анклава из опасных районов". Герцог указал, что Израиль сотрудничает с Италией и Францией по теме эвакуации раненых и транспортировки их на находящиеся в восточной части Средиземного моря госпитальные корабли этих стран.

По словам министра обороны Израиля Йоава Галанта, в последние дни операция Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на севере сектора Газа сосредоточена на окончательной зачистке территории и проникновении в подземные туннели. На юге анклава, по его словам, район Хан-Юнис стал "новой столицей терроризма". "Мы там работаем, фокусируемся на наших усилиях. Операция будет идти поэтапно, и мы продолжим добиваться наших целей", - приводит издание его слова.

Издание со ссылкой на источники в военных кругах также сообщает, что ликвидацию ХАМАС на юге анклава перенесли на третий этап военной операции, который предполагает борьбу с членами военизированных формирований в течение трех-девяти месяцев после того, как "основная часть войны" будет закончена.

Кроме того, израильские военные во вторник продолжили наносить удары по позициям ливанского движения "Хезболла" на границе Израиля и Ливана. В ЦАХАЛ сообщили, что перехватили несколько беспилотников, запущенных из Ливана.

Хроника 07 октября – 19 декабря 2023 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль сектор Газа
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