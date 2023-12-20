Запуск ракеты Alpha со спутником Lockheed Martin отменен из-за непогоды

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Запуск американской ракеты Alpha со спутником Tantrum корпорации Lockheed Martin, планировавшийся в среду, отменен в связи с неблагоприятными погодными условиями, сообщила компания-разработчик носителя Firefly Aerospace.

Новая дата старта пока не объявлена. "Firefly работает с командой стартового комплекса по определению следующей возможности для запуска", - говорится в сообщении.

Экспериментальный аппарат Tantrum весом 130 кг, оснащенный широкополосной электронно-управляемой антенной (ESA), должен продемонстрировать технологию быстрой калибровки датчиков на выводимых на орбиту спутников, которым могут потребоваться месяцы, чтобы полностью подготовиться к выполнению своей миссии. Эта функция в первую очередь предназначена для обеспечения действий вооруженных сил.

Запуск легкой двухступенчатой ракеты в рамках миссии Fly the Lightning, способной выводить на орбиту около 1,2 тонны полезной нагрузки, планируется осуществить со стартового комплекса SLC-2 на базе американских Космических сил Ванденберг в Калифорнии.

Это уже четвертый запуск ракеты компании. В ходе первой миссии в сентябре 2021 года ракета взорвалась вскоре после запуска из-за проблем в работе первой ступени.

Firefly Aerospace является частной аэрокосмической компанией со штаб-квартирой в Остине (штат Техас), которая разрабатывает легкие ракеты-носители для запуска малых спутников и кубсатов на орбиту, в том числе в интересах Пентагона.