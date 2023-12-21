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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:39

Отмененный из-за непогоды запуск ракеты Alpha со спутником Tantrum состоится в пятницу

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Новая попытка запуска американской ракеты Alpha со спутником Tantrum корпорации Lockheed Martin будет предпринята в пятницу, сообщила компания-разработчик носителя Firefly Aerospace.

В среду запуск был отменен из-за неблагоприятных погодных условий.

Экспериментальный аппарат Tantrum весом 250 кг, оснащенный широкополосной электронно-управляемой антенной (ESA), должен продемонстрировать технологию быстрой калибровки датчиков на выводимых на орбиту спутников, которым могут потребоваться месяцы, чтобы полностью подготовиться к выполнению своей миссии. Эта функция в первую очередь предназначена для обеспечения действий вооруженных сил.

Запуск легкой двухступенчатой ракеты в рамках миссии Fly the Lightning, способной выводить на орбиту около 1,2 тонн полезной нагрузки, планируется осуществить со стартового комплекса SLC-2 на базе американских Космических сил Ванденберг в Калифорнии в 09:18 по времени Тихоокеанского побережья США (в 20:18 мск).

Это уже четвертый запуск ракеты компании. В ходе первой миссии в сентябре 2021 года ракета взорвалась вскоре после запуска из-за проблем в работе первой ступени.

Firefly Aerospace является частной аэрокосмической компанией со штаб-квартирой в Остине (штат Техас), которая разрабатывает легкие ракеты-носители для запуска малых спутников и кубсатов на орбиту, в том числе в интересах Пентагона.

Firefly Aerospace Lockheed Martin Tantrum
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