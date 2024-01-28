Президент Аргентины пообещал выполнить заявленные реформы, несмотря на ущерб

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Президент Аргентины Хавьер Милей заявил, что выполнит предвыборные обещания встряхнуть экономику государства, несмотря на ущерб, который реформы могут нанести стране. Об этом он рассказал в интервью изданию The Wall Street Journal.

По его словам, у него нет "никакого плана Б", а в вопросе реформ нет места для чувств и эмоций.

"Я не могу позволить себе такую роскошь. 47 миллионов человек ждут ответов", - подчеркнул Милей.

Глава государства также отметил, что уже принятые меры демонстрируют результат.

Милей выразил уверенность, что конгресс страны одобрит пакет выдвинутых им реформ, а политические силы, которые выступают против, покинут парламент на промежуточных выборах в следующем году.

"Мы разоблачим их перед обществом, покажем их как врагов свободного общества, врагов прогресса", - констатировал президент Аргентины.

До этого власти Аргентины отложили часть экономических реформ, которые обещал провести новый президент страны Хавьер Милей, из-за слабой поддержки властями регионов.