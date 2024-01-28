Президент Аргентины пообещал выполнить заявленные реформы, несмотря на ущерб
Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Президент Аргентины Хавьер Милей заявил, что выполнит предвыборные обещания встряхнуть экономику государства, несмотря на ущерб, который реформы могут нанести стране. Об этом он рассказал в интервью изданию The Wall Street Journal.
По его словам, у него нет "никакого плана Б", а в вопросе реформ нет места для чувств и эмоций.
"Я не могу позволить себе такую роскошь. 47 миллионов человек ждут ответов", - подчеркнул Милей.
Глава государства также отметил, что уже принятые меры демонстрируют результат.
Милей выразил уверенность, что конгресс страны одобрит пакет выдвинутых им реформ, а политические силы, которые выступают против, покинут парламент на промежуточных выборах в следующем году.
"Мы разоблачим их перед обществом, покажем их как врагов свободного общества, врагов прогресса", - констатировал президент Аргентины.
До этого власти Аргентины отложили часть экономических реформ, которые обещал провести новый президент страны Хавьер Милей, из-за слабой поддержки властями регионов.