Стрельба в Чехии унесла жизни 14 человек

25 ранены

Сотрудники полиции Чехии у Пражского университета Фото: Stringer/Anadolu via Getty Images

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Число жертв стрельбы в Праге, по уточненным данным, составило 14 человек, а 25 получили ранения, сообщают в четверг вечером европейские СМИ со ссылкой на полицию.

Ранее поступали данные о более 15 погибших и 24 раненых.

По данным полиции, нападавшим был 24-летний студент университета. Согласно заявлению полиции, он решил открыть стрельбу, так как хотел подражать людям, совершившим подобные нападения в других странах. В итоге стрелок погиб.

Глава МВД Чехии Вит Ракушан в четверг заявил, что "нет свидетельств, которые указывали бы, что преступление имеет связь с международным терроризмом".