В Чехии 23 декабря объявлено днем траура после стрельбы в университете

Люди зажигают свечи в память о погибших в результате стрельбы в Карловом университете Фото: Gabriel Kuchta / Stringer via Getty Images

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Власти Чехии объявили субботу, 23 декабря, днем ​​траура после стрельбы в Карловом университете в Праге, сообщает The Guardian.

Число погибших в результате нападения на университет составило 14 человек, сообщил министр внутренних дел Вит Ракушан. Пострадали 25 человек, в том числе трое иностранных граждан: двое из Объединенных Арабских Эмиратов и один из Нидерландов.

Начальник городской полиции Мартин Вондрашек назвал стрельбу "предумышленным жестоким нападением".

Стрельба в Карловом университете произошла днем 21 декабря. По данным СМИ, нападавший, 24-летний студент факультета философии Давид Козак, сначала убил своего отца, тело которого обнаружили в его доме в городе к западу от Праги, а затем поехал в университет, где устроил массовый расстрел. При столкновении с полицейскими он застрелился.

Начальник полиции описал подозреваемого как отличника, не имеющего судимостей. Он отметил, что нет никаких признаков того, что атака на университет имела "какую-либо связь с международным терроризмом".