Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:01

В Чехии 23 декабря объявлено днем траура после стрельбы в университете

В Чехии 23 декабря объявлено днем траура после стрельбы в университете
Люди зажигают свечи в память о погибших в результате стрельбы в Карловом университете
Фото: Gabriel Kuchta / Stringer via Getty Images

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Власти Чехии объявили субботу, 23 декабря, днем ​​траура после стрельбы в Карловом университете в Праге, сообщает The Guardian.

Число погибших в результате нападения на университет составило 14 человек, сообщил министр внутренних дел Вит Ракушан. Пострадали 25 человек, в том числе трое иностранных граждан: двое из Объединенных Арабских Эмиратов и один из Нидерландов.

Начальник городской полиции Мартин Вондрашек назвал стрельбу "предумышленным жестоким нападением".

Стрельба в Карловом университете произошла днем 21 декабря. По данным СМИ, нападавший, 24-летний студент факультета философии Давид Козак, сначала убил своего отца, тело которого обнаружили в его доме в городе к западу от Праги, а затем поехал в университет, где устроил массовый расстрел. При столкновении с полицейскими он застрелился.

Начальник полиции описал подозреваемого как отличника, не имеющего судимостей. Он отметил, что нет никаких признаков того, что атака на университет имела "какую-либо связь с международным терроризмом".

Чехия Карловый университет
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Президент США Джо Байден подписал рекордный оборонный бюджет на 2024 год

Во Франции задержаны пять человек по подозрению в подготовке теракта

Военная операция на Украине

Москалькова сообщила о первом обмене письмами для военнопленных России и Украины

Москалькова сообщила о первом обмене письмами для военнопленных России и Украины
Обострение палестино-израильского конфликта

СБ ООН принял резолюцию с призывом создавать условия для прекращения огня в Газе

СБ ООН принял резолюцию с призывом создавать условия для прекращения огня в Газе
Военная операция на Украине

Пушилин сообщил о 12 пострадавших в результате атаки дрона в Донецке

В парламенте Турции 26 декабря возобновят обсуждение членства Швеции в НАТО

В парламенте Турции 26 декабря возобновят обсуждение членства Швеции в НАТО

Минфин США сможет дополнительно ограничивать импорт российских алмазов и рыбы

Байден подписал указ о санкциях против банков, помогающих ОПК РФ

Нидерланды начали готовить 18 истребителей F-16 для поставок Украине

Власти Польши заявили о планах усилить границу с Белоруссией

Власти Польши заявили о планах усилить границу с Белоруссией
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });